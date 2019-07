Roma: Casu-Pasqualini (Pd), oggi bandiere a lutto a Festa unità per carabiniere ucciso

- "Stanotte a Roma Mario Cerciello Rega è caduto da eroe, nell'adempimento del suo dovere. Tutti i democratici romani si stringono al dolore dei familiari e a tutta l'Arma dei carabinieri, ogni giorno in prima linea in difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, e chiedono alle istituzioni di fare il loro corso al più presto per fare piena luce e giustizia". Così Andrea Casu, segretario del Pd Roma e Massimiliano Pasqualini membro della segreteria Pd Roma, in una nota. "La morte di Mario Cerciello Rega è un lutto per tutta la nostra città e per questa ragione oggi abbiamo deciso di listare a lutto le bandiere della festa dell'unità in corso alla Città dell'Altraeconomia all'ex Mattatoio a aprire tutti gli eventi con un minuto di silenzio in suo onore", concludono.(Rer)