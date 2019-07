Traffico Lombardia: su A4 chiusure notturne stazioni Seriate e Grumello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l'entrata della stazione di Seriate, verso Milano, con orario 21:00-5:00 nelle due notti consecutive di lunedì 29 e di martedì 30 luglio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bergamo. Per una notte, dalle 21:00 di martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 luglio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Seriate, per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bergamo. Per una notte dalle 21:00 di mercoledì 31 luglio alle 5:00 di giovedì 1 agosto, sarà chiusa l'entrata della stazione di Seriate, verso Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Grumello. Sarà chiusa infine l'entrata di Grumello, verso Milano e in direzione di Brescia per una notte, dalle 21:00 di giovedì 1 alle 5:00 di venerdì 2 agosto, sarà chiusa l'entrata di Grumello, verso Milano e in direzione di Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ponte Oglio. (com)