Roma: Zannola-Sciascia (Pd), emendamenti ad assestamento per prosecuzione servizi sociali

- "Nonostante da una relazione ufficiale degli uffici del IV Municipio si evinca il concreto rischio di non avere copertura economica fino a fine anno, un importo stimato in 460.000 euro, per l'assistenza domiciliare di disabili ed anziani, la giunta municipale non ha presentato alcuna richiesta in previsione dell'assestamento di Bilancio 2019 Comunale. Pertanto abbiamo ritenuto doveroso fare nostro il grido di aiuto degli utenti ed avanzare direttamente in aula Giulio Cesare la richiesta di tali fondi". Così in una nota congiunta Giovanni Zannola, consigliere Pd Assemblea capitolina ed Emiliano Sciascia, Consigliere PD IV Municipio. "Riteniamo infatti assurdo - aggiungono - che il Municipio con il Comune non si facciano carico delle reali esigenze dei servizi sociali del territorio, se da un lato è corretto utilizzare tutte le risorse stanziate nel Bilancio municipale, monitorando possibili risparmi di cassa, dall'altro però è necessario evitare il rischio di dover sottrarre ulteriori fondi ad altri servizi essenziali per il territorio, qualora i suddetti risparmi non siano sufficienti. Visto che in IV Municipio, grazie ad un accesso agli atti fatto, risulta che non si è fatta scorrere la lista di attesa dell'assistenza domiciliare per gli anziani, che, dati alla mano, è passata dagli 8 utenti del 2017, ai 32 del 2018 fino agli attuali 50 del 2019, il rischio è che i fondi attualmente necessari per garantire l'assistenza ai disabili fino a dicembre 2019 possano essere reperiti proprio a discapito delle persone anziane ancora non in carico ai servizi. Questa è un'eventualità da scongiurare assolutamente: andrebbe a colpire alcuni tra i soggetti più fragili del nostro tessuto sociale, ai quali di fatto verrebbe negata l'assistenza di cui invece avrebbero diritto. Per questo, grazie ad una sinergia tra il Pd del Municipio e quello capitolino, oggi stesso il consigliere Giovanni Zannola ha depositato tre emendamenti (per un totale di 460.000 euro) che vanno a sanare questo rischio, garantendo, anche, la sicurezza della prosecuzione dell'assistenza ai disabili fino a fine 2019. Ora ci aspettiamo un gesto di responsabilità da parte della maggioranza cinquestelle del Comune affinché voti insieme al Pd, considerando peraltro che la stessa presidente della commissione Politiche sociali capitolina è stata formalmente informata della situazione dalla sua omologa municipale". (Com)