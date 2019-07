M5s: con 17.307 sì e 8.148 no, via libera a mandato zero

Roma, 26 lug 15:11 - (Agenzia Nova) - Gli attivisti del Movimento cinque stelle si sono pronunciati sulla piattaforma Rousseau e con il 68 per cento di sì (17.307 preferenze contro 8.148) hanno dato via libera alla proposta del capo politico, Luigi Di Maio, di introduzione del cosiddetto mandato zero per i consiglieri comunali e municipali pentastellati. La proposta del leader Cinque stelle aveva destato qualche perplessità all'interno del Movimento, con il senatore Nicola Morra che aveva giudicato la mossa come "prematura", e ilarità sui social network. La consultazione, che prevedeva cinque votazioni su altrettanti quesiti, si è chiusa oggi alle 13 con 123.755 preferenze. (Rin)