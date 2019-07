Nigeria: Movimento islamico, almeno 20 manifestanti uccisi nelle proteste (2)

- Secondo Hrw, è presumibile che la polizia nigeriana abbia invece sparato "senza giusta causa" in occasione della "protesta pacifica" tenuta dai militanti Imn davanti alla sede del parlamento di Abuja lo scorso lunedì, 22 luglio. Le proteste degli ultimi giorni sono riesplose dopo la partecipata manifestazione del 9 luglio scorso, quando i manifestanti Imn si sono dati appuntamento davanti al parlamento di Abuja per un sit-in poi degenerato in scontri con la polizia. Dopo quegli scontri 40 militanti Imn sono stati arrestati e 65 chiamati a comparire in tribunale. I militanti Imn, principale gruppo militante sciita nigeriano, protestano da tempo contro la detenzione "illegale" del loro leader, l’imam Ibrahim Zakzaky, agli arresti da circa tre anni con l'accusa di aver complottato contro lo Stato. I primi scontri tra l’esercito e i militanti sciiti filo-iraniani dell'Imn sono scoppiati il 12 dicembre 2015 a Zaria dopo che l’esercito aveva denunciato di aver scoperto un complotto per uccidere il capo delle forze armate, Tukur Buratai, nominato dal presidente Muhammadu Buhari per coordinare le operazioni di contrasto al gruppo jihadista Boko Haram. (segue) (Res)