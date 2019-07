Russia: polizia di Mosca, manifestazioni di domani non sono autorizzate

- Le autorità di sicurezza della città di Mosca hanno avvertito la popolazione che la manifestazione prevista per domani, sabato 27 luglio, in via Tverskaja non ha ottenuto l'approvazione delle autorità cittadine. Pertanto, prendere parte alle manifestazioni a sostegno dei candidati esclusi dalle elezioni alla Duma cittadina di settembre si configura come una violazione delle norme sullo svolgimento dei raduni. È quanto contenuto in un comunicato diffuso oggi. La polizia ha annunciato che verranno adottate delle misure per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire violazioni dell'ordine pubblico. Il 24 luglio l'attivista Aleksej Navalnyj è stato arrestato per 30 giorni proprio per aver annunciato lo svolgimento di queste dimostrazioni non autorizzate. Dieci giorni prima si è svolta una manifestazione che non ha ricevuto il consenso delle forze di sicurezza davanti alla sede della Commissione elettorale della città di Mosca. A determinare le proteste gli ostacoli posti ad alcuni candidati indipendenti cui non è stato permesso di presentarsi alle elezioni. Durante queste manifestazioni sono state arrestate 25 persone.(Rum)