Roma: Cesaro (FI) su carabiniere ucciso, prego per lui. Grato a chi rischia la vita per noi

- "Un pensiero e una preghiera per Mario, giovanissimo carabiniere originario di Somma Vesuviana ucciso ieri sera a Roma con otto coltellate mentre tentava di fermare due rapinatori che avevano appena derubato una donna". Così in un post su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Un abbraccio alla famiglia e la mia solidarietà a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno rischiano la vita per la nostra sicurezza. Riposi in pace", ha concluso Cesaro. (Ren)