Speciale difesa: Usa, Senato pubblica rapporto su sicurezza elettorale del 2016

- La commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti ha pubblicato giovedì, 25 luglio, il suo rapporto redatto sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016, in particolare sugli "sforzi russi contro le infrastrutture elettorali". Tra i risultati chiave del rapporto, la commissione scrive che "il governo russo ha diretto una vasta attività, a partire da almeno il 2014 e portata avanti almeno il 2017, contro le infrastrutture elettorali statunitensi a livello statale e locale". Il dipartimento per la Sicurezza nazionale definisce le "infrastrutture elettorali” quelle "strutture di deposito, seggi elettorali e raccolta centralizzata dei voti utilizzate per supportare il processo elettorale e la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni per includere database di registrazione degli elettori, macchine per il voto e altri sistemi per gestire il processo elettorale e riferire i risultati per conto dei governi statali e locali". Il rapporto non si concentra sui tentativi di interferenze su Facebook o di disinformazione dei social media. Il rapporto raccomanda che il Congresso prenda in considerazione la possibilità di fornire finanziamenti aggiuntivi agli Stati per garantire la sicurezza delle elezioni una volta spesi i 380 milioni di dollari stanziati dal Congresso agli Stati a tale scopo nel 2018. Il rapporto della commissione arriva un giorno dopo che l'ex procuratore speciale, Robert Mueller, ha testimoniato davanti alle commissioni della Camera, avvertendo che la Russia avrebbe continuato i suoi sforzi di interferenza anche in futuro. (Was)