Speciale difesa: Argentina, rapporto Fao, un terzo della popolazione soffre carenze alimentari

- Un terzo della popolazione argentina soffre di carenze alimentari moderate o severe. Lo afferma l'ultimo rapporto sulla "Sicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo 2019" reso noto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao). Il documento rivela inoltre come, solo negli ultimi due anni, dal 2016 al 2018, si è registrato un incremento dal 19,1 al 32,1 per cento della popolazione in questa condizione. In termini nominali, tenendo conto che la popolazione argentina è attualmente di 44,9 milioni di persone, si tratta di oltre quattordici milioni di cittadini argentini che soffrono carenze alimentari di diverso grado, sei milioni in più di quanti versavano in questa condizione nel 2014. Il dato della Fao coincide con l'ultimo rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) che indica che la povertà in Argentina nel 2018 ha raggiunto il 32 per cento della popolazione mentre il 6,7 per cento della popolazione si trova in condizioni di indigenza. Il dato rappresenta un incremento del 4,7 per cento rispetto al primo semestre del 2018 e dell +6,3 per cento rispetto al rilevamento del 2017. I dati dell'Indec rivelano inoltre che la povertà incide in maggior grado nella fascia di età da 0 a 14 anni, dove raggiunge il 46,8 per cento della popolazione. Dal punto di vista geografico invece la regione più povera dell'Argentina risulta essere la provincia di Corrientes, nel nord-est del paese con un tasso di povertà del 49,3 per cento. L'area più agiata corrisponde invece alla capitale Buenos Aires, dove l'indice di povertà scende drasticamente al 12 per cento. Entrambe le statistiche danno conto della profonda recessione economica e dell'altissimo livello di inflazione che colpisce il paese fin dal secondo semestre dell'anno scorso. L'indice dei prezzi ha oltrepassato il 50 per cento negli ultimi dodici mesi e ha profondamente ridotto il potere d'acquisto dei salari. Il costo del paniere di base calcolato sempre dall'Indec corrisponde attualmente a circa 620 dollari, un numero che rappresenta oltre il doppio del salario minimo stabilito dal governo. A giugno del 2018, nel quadro di un contesto di forte volatilità dei mercati internazionali e di fuga degli investimenti dai mercati emergenti, il governo di Mauricio Macri aveva accordato con il Fondo monetario internazionale il maggior programma di assistenza finanziaria mai concesso dall'organismo. A cambio dei 57 miliardi accordati il governo ha intrapreso quindi un rigido programma di austerità fiscale e restrizione monetaria che ha fortemente depresso l'attività economica. (Abu)