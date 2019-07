Speciale difesa: Germania, ministro Kramp-Karrenbauer visiterà truppe in Iraq e Giordania ad agosto

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato che ad agosto prossimo si recherà in visita presso i reparti della Bundeswehr dispiegati in Iraq e Giordania, inquadrate nel dispositivo coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti che combatte lo Stato islamico. È quanto riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”. In Iraq, la Bundeswehr svolge attività di assistenza e addestramento per le Forze armate del paese e per i Peshmerga, le milizie della regione autonoma del Kurdistan iracheno. In Giordania, presso la base di Al Asrak, sono di stanza caccia Tornado dell'aeronautica tedesca con compiti di ricognizione in Siria e Iraq. All'aeronautica tedesca è affidato, inoltre, il rifornimento in volo degli aerei delle altre parti della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. (Res)