Speciale difesa: Germania, comandante contingente a Erbil chiede chiarezza su durata missione anti-Is

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica Annegret Kramp-Karrenbauer, faccia chiarezza sulla durata della missione della Bundeswehr contro lo Stato islamico (Is) in Iraq e Siria, contributo della Germania alla coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti che combatte il sedicente califfato. È questa la richiesta avanzata dal colonnello Joerg Wellbrink, comandante del contingente tedesco in Iraq, dove la Bundeswehr svolge compiti di assistenza e addestramento per le Forze armate del paese e per i Peshmerga, le milizie della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Rivolgendosi a Kramp-Karrenbauer da Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno, durante una videoconferenza trasmessa dal comando operativo della Bundeswehr a Potsdam, il colonnello Wellbrink ha affermato: “Assicuri una decisione rapida sul nostro mandato”. Wellbrink ha quindi sottolineato la necessità di continuare la missione della Bundeswehr contro l'Is, Oltre alle attività a favore delle Forze armate irachene, l'operazione prevede che i caccia Tornado dell'aeronautica tedesca di stanza nella base di Al Asrak in Giordania svolgano compiti di ricognizione in Siria e Iraq. All'aeronautica tedesca è affidato, inoltre, il rifornimento in volo degli aerei delle altre parti della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. La missione della Bundeswehr contro l'Is scadrà il 31 ottobre prossimo. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), con la Cdu e l'Unione cristiano-sociale (Csu) parte della Grande coalizione al governo in Germania dal 14 marzo 2018, si oppone al rinnovo dell'operazione. (Res)