Speciale difesa: la Francia vuole limitare la partecipazione al controllo dello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il controllo dello Stretto di Hormuz, diventato in queste ultime settimane teatro di forti tensioni tra Iran e Stati Uniti, si rivela particolarmente difficile per la Francia, che dopo aver dato un iniziale sostegno al progetto britannico per una missione internazionale nella regione adesso vuole limitarsi alla condivisione di informazioni con i suoi partner. Prima del sequestro della petroliera britannica Stena Impero, effettuato nei giorni scorsi dai Guardiani della rivoluzione iraniani, Parigi non aveva intenzione di rafforzare la sua presenza militare nel Golfo Persico, dove già dispiega una fregata. In seguito al sequestro della Stena Impero, Londra ha annunciato una “missione di protezione marittima diretta dagli europei” alla quale parteciperanno anche la Francia e la Germania. Parigi, Berlino e Londra si limiteranno a coordinare le informazioni, “ma non dispiegheranno mezzi supplementari nel Golfo”, ha dichiarato il ministro della Difesa francese, Florence Parly. (Res)