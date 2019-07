Speciale difesa: Siria, ucciso a Deir ez-Zor alto funzionario servizi di sicurezza Fds

- Un alto funzionario dei servizi di sicurezza delle Forze democratiche siriane (Fds), Hisham Fasih, è stato ucciso in un agguato a Thabian nel governatorato di Deir ez-Zor, in Siria orientale al confine con l'Iraq. Lo ha riferito la rete di attivisti locali "Furat Post", precisando che Fasih era impiegato presso il Dipartimento di sicurezza generale delle Fds ed è morto dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre viaggiava a bordo della sua vettura. Gruppo ribelle a composizione curdo-araba, le Fds combattono contro lo Stato islamico in Siria con l'appoggio della coalizione internazionale antiterrorismo guidata dagli Stati Uniti. (Res)