Puglia: Zes, pubblicato Avviso pubblico per assegnazione aree a Comuni interessati (3)

- “Il primo incontro, riguardante la Zes ‘Ionica’ si svolgerà martedì prossimo, 30 luglio, a Taranto, presso la Camera di commercio e si articolerà in due momenti – ha spiegato Borraccino - Nella mattinata sarà illustrato l’Avviso pubblico destinato ai Comuni, mentre nel pomeriggio si proseguirà con un incontro di approfondimento con gli stakeholder interessati in modo da confrontarci e ricevere utili suggerimenti e proposte da raccogliere per garantire il successo di questa importante opportunità”. “L’indomani, poi – ha aggiunto -, e cioè mercoledì 31 luglio si replicherà a Bari, presso la Fiera del Levante, con un incontro finalizzato a illustrare le finalità e i contenuti del bando per l’assegnazione delle ulteriori aree disponibili nell’ambito della Zes ‘Adriatica’”. “Si tratta di due importanti appuntamenti che confermano l’impegno del governo regionale e mio personale affinché la Puglia possa cogliere appieno la grande opportunità rappresentata dall’istituzione di queste due Zes per lo sviluppo e la crescita, economica e occupazionale, del nostro territorio”, ha concluso l’assessore Borraccino. (Ren)