Bilancio Roma: ok Oref e commissione ad assestamento, 40 milioni di risparmi per rafforzare i conti

- Via libera, sia dall’Oref sia dalla commissione capitolina Bilancio, all'assestamento previsionale per il 2019-2021. Il parere positivo riguarda una manovra da circa 40 milioni di maggiori entrate per il 2019 che punta a rendere più solidi i conti del Campidoglio. Quasi 19 milioni saranno destinati al fondo passività potenziali per alcuni debiti fuori bilancio, mentre circa 22 saranno destinati al fondo crediti dubbia esigibilità. L'Oref, organo dei revisori capitolini, ha dato parere positivo all'assestamento, suggerendo di proseguire in questa direzione: "Valutato positivamente il maggior accantonamento effettuato (al Fcde, ndr), si invita l'amministrazione a monitorare costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti e degli incassi delle entrate correnti e analizzare la possibilità di procedere, ove possibile, a un sempre maggiore accantonamento, in modo da preservare l’ente da possibili squilibri finanziari derivanti da non adeguato andamento degli accertamenti e delle riscossioni". Critiche le opposizioni. Secondo Valeria Baglio del Pd: "Si tratta di una manovra puramente tecnica, non c'è nessuna scelta politica: le risorse risparmiate si utilizzano soltanto per rafforzare il bilancio senza ascoltare nessuna delle richieste dei municipi. Così la politica muore". La consigliera dem poi sottolinea anche un altro aspetto: "Del miliardo di investimenti previsto per il 2019 è stato impegnato solo il 10 per cento e siamo oltre metà anno". Nel pomeriggio il testo arriverà in assemblea capitolina dove verrà illustrato dall'assessore Gianni Lemmetti. La maggioranza e le opposizioni avranno poi tempo fino alle 16 per presentare emendamenti e ordini del giorno. Dopo il vaglio degli uffici potrà, quindi, iniziare la discussione generale del provvedimento, probabilmente la discussione riprenderà lunedì, mentre l'approvazione è prevista per martedì 30 luglio.(xcol4)