Cile-Francia: incontro Le Drian-Pinera, focus su G7 di Biarritz e COP25

- L'agenda multilaterale in vista del prossimo vertice G7 di Biarritz e della conferenza sul cambiamento climatico COP25, che si terrà a dicembre Santiago, oltre ai temi dell'agenda bilaterale. Questi i principali punti al centro delle riunioni tenute ieri nella capitale cilena tra il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, il presidente Sebastian Pinera e l'omologo Teodoro Ribera. "Abbiamo discusso della nostra partecipazione al vertice G7 di Biarritz, dove il presidente Pinera è stato invitato dal presidente Emmanuel Macron, così come della realizzazione della COP25 nel nostro paese", ha reso noto Ribera in una conferenza stampa successiva alla riunione. Su quest'ultimo punto il ministro cileno ha ringraziato "l'appoggio e la collaborazione della Francia per il raggiungimento degli obiettivi fissati". (segue) (Abu)