Cile-Francia: incontro Le Drian-Pinera, focus su G7 di Biarritz e COP25 (2)

- Il ministro cileno ha approfittato dell'occasione per discutere anche la situazione di Ricardo Palma Salamanca, l'ex membro del "Frente Patriotico Manuel Rodriguez" (Fpmr) già condannato in Cile per l'omicidio del senatore Jaime Guzman commesso nel 1991, al quale la Francia ha concesso asilo politico. "Abbiamo ribadito la posizione del Cile di fare tutti gli sforzi per riportarlo nel paese affinché assuma le sue responsabilità penali", ha dichiarato Ribera. Il ministro cileno ha ad ogni modo sottolineato che "con la Francia ci uniscono antichi legami di amicizia che si rinnovano grazie alle volontà di entrambi i paesi di continuare a lavorare congiuntamente per superare le sfide globali dell'attualità". (segue) (Abu)