Cile-Francia: incontro Le Drian-Pinera, focus su G7 di Biarritz e COP25 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ufficiale del ministro francese Le Drian in Cile avviene nel contesto di un viaggio che lo vedrà successivamente anche in Brasile dal 27 al 30 luglio. In Brasile il ministro Le Drian sarà ricevuto dal presidente, Jair Bolsonaro, e si riunirà con il suo omologo, Ernesto Araujo. Al centro dei colloqui, riferisce l'Eliseo, "i progressi dell'associazione strategica bilaterale in termini di sviluppo dell'interscambio economico, commerciale, universitario e in materia di difesa". (segue) (Abu)