Cile-Francia: incontro Le Drian-Pinera, focus su G7 di Biarritz e COP25 (4)

- All'ordine del giorno figurano anche "le esigenze della Francia in relazione all'accordo tra Unione Europea e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) e la questione ambientale in vista della COP25 di Santiago del Cile". Nel corso del suo soggiorno in Brasile il ministro Le Drian si recherà nella capitale Brasilia, a Rio de Janeiro e a San Paolo. Prevista anche una visita alla base navale di Itaguaì, "progetto chiave della cooperazione bilaterale tra i due paesi". Nel corso di queste visite, precisa la nota del governo francese, "Jean-Yves Le Drian avrà l'opportunità di incontrarsi con numerosi rappresentanti degli stati federati, della società civile e del mondo imprenditoriale". (segue) (Abu)