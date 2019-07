Pa: Casellati, contro corruzione, Corte Conti presidio equilibri istituzionali e a tutela legalità

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenuta oggi a Castello del Buonconsiglio, alla cerimonia per il 20mo anniversario istitutivo delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti per il Trentino-Alto Adige ha sottolineato di aver percepito "come sia sempre più diffusa tra i cittadini, in Trentino-Alto Adige come in tutto il Paese, l'esigenza di un nuovo patto tra privato e pubblico basato su una rinnovata fiducia verso le istituzioni e nel loro operato". Per la seconda carica dello Stato "legalità, imparzialità, correttezza - e ancora - buon andamento, efficienza, semplificazione, trasparenza, gestione virtuosa delle risorse" sono alcune delle "principali aspettative che gli italiani rivolgono nei nostri confronti" e che "devono senz'altro ispirare l'attività di un Legislatore che ambisca a dare solidità e struttura agli apparati dello Stato, ma di cui si devono fare principali interpreti coloro che sono chiamati in prima persona ad amministrare gli interessi e le risorse della collettività". Casellati ha poi rimarcato: "Occorre tuttavia prendere contezza di come la corruzione nella Pubblica amministrazione continui a rappresentare una ferita profonda e lacerante in tutto il Paese". (segue) (Com)