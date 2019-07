Romania-Ue: ministro Esteri, nostra proposta per Commissione dovrebbe essere una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania potrebbe essere costretta a nominare una donna alla Commissione europea, per via di come si sta procedendo con le nomine. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Romania, Ramona Manescu all'emittente televisiva privata "Antena 3". Il nuovo capo della diplomazia di Bucarest non ha confermato le voci secondo cui l'attuale ambasciatore della Romania presso l'Unione europea, Luminita Odobescu, potrebbe essere in nome in campo per un posto nella Commisssione, chiarendo che tale decisione spetta al primo ministro e al capo dello Stato. "Visto come stanno andando le cose, la Romania potrebbe essere costretta a nominare una donna come commissaria europea. Sono rimaste solo 13 posizioni, di cui dieci, secondo l'equilibrio di genere, devono essere donne. Luminita Odobescu è una persona di grande esperienza. Non posso confermare nulla. Tutto è possibile. La decisione finale sarà presa dal primo ministro e dal capo dello Stato, ma è molto importante che sia una persona con vasta esperienza e rispettato a Bruxelles, e Luminita Odobescu credo sia una persona rispettata", ha detto Manescu. (segue) (Rob)