Romania-Ue: ministro Esteri, nostra proposta per Commissione dovrebbe essere una donna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni, secondo cui sarebbe proprio Odobescu la proposta che il primo ministro Viorica Dancila farà per la carica di commissario europeo dalla Romania. Il 20 luglio, Viorica Dancila ha annunciato che la Romania potrebbe chiedere nuovamente il portafoglio delle politiche regionali, dato che il mandato non è stato portato a termine. L'audizione di Ioan Mircea Pascu (che e' stato proposto al posto di Corina Cretu ndr.) alla Conferenza dei presidenti, ma anche la seduta sono state rinviate perché uno degli organi legislativi non ha ancora un presidente eletto. "La prossima sessione plenaria del Parlamento europeo si terrà il 16 settembre, quindi è probabile che la convalida di Ioan Mircea Pascu, proposto commissario europeo ad interim dalla Romania al posto di Corina Cretu, non avrà luogo fino a settembre", hanno riferito fonti europee all'agenzia di stampa romena “Mediafax". (Rob)