Roma: 4 arresti a seguito dei controlli straordinari della Polizia a Tor Bella Monaca

- A seguito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti con ordinanza del Questore Carmine Esposito, nel quartiere Tor Bella Monaca, un 37enne romano e un minorenne sono finiti in manette. Rispettivamente si tratta di un pusher e della sua vedetta. Dopo un servizio di appostamento i poliziotti del commissariato Casilino, hanno colto in flagranza di reato i due mentre cedevano sostanza stupefacente. Sanzionati amministrativamente due "clienti". Sequestrata la cocaina trovata in loro possesso e il denaro provento dell'attività illecita, consistente in più di 1.300 euro in contanti. Nel corso del servizio, inoltre, è stata rintracciata una ragazza romana di 26 anni, sottoposta agli arresti domiciliari, che se ne andava tranquillamente in giro in macchina in compagnia del fidanzato e invece, a seguito di un controllo, è risultata essere un’evasa. Il fidanzato, che inizialmente aveva suggerito alla compagna di dare generalità false per eludere il controllo, è stato denunciato per procurata evasione e favoreggiamento personale. (segue) (Rer)