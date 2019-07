Roma: 4 arresti a seguito dei controlli straordinari della Polizia a Tor Bella Monaca (2)

- Ancora, in via dell'Archeologia, gli uomini della squadra mobile hanno arrestato un uomo, classe ’77 e pregiudicato, che alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare perché in possesso di 19 grammi di cocaina, ripartita in 32 dosi. In totale le persone identificate durante i numerosi posti di controllo predisposti sono state oltre 170 e ben 95 veicoli passati al vaglio. Ai controlli, iniziati in serata e proseguiti fino a tarda notte, hanno partecipato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, nonché quelli della squadra mobile, dell'U.p.g.s.p. del Reparto prevenzione crimine, del Reparto mobile, della Polizia amministrativa, oltre alla presenza di unità cinofile e squadre di artificieri. Ispezionati anche 4 esercizi commerciali ove sono state riscontrate diverse violazioni, tra le quali la mancanza delle tabelle alcolemiche e la vendita di prodotti alimentari senza licenza, per questi motivi sono state elevate sanzioni per un valore di circa 8 mila euro. (Rer)