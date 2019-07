Cipro: rinvio giudizio di sei giorni per sette israeliani accusati di stupro

- Le autorità di Cipro hanno rinviato oggi per altri sei giorni il giudizio su sette cittadini israeliani arrestati lo scorso 17 luglio con l’accusa di aver violentato una turista di 19 anni in un hotel nella nota località di Ayia Napa, nella parte sudorientale dell’isola. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Ieri, 25 luglio, sono stati rilasciati cinque imputati per mancanza di prove. Alcuni dei dodici fermati hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali consensuali con la donna, mentre gli altri probabilmente erano presenti nella stanza in quel momento. Ayia Napa è divenuta negli anni una località turistica famosa per i suoi locali trasgressivi che attirano giovani da tutto il mondo, al pari della spagnola Ibiza e della greca Mykonos. (Res)