Difesa: incontro a Mosca tra ministri Russia e Moldova (2)

- Il ministro moldavo a sua volta ha sottolineato che la Russia è un alleato affidabile per la Repubblica di Moldova. "Oggi è anche importante per noi mantenere la stabilità e rafforzare le relazioni amichevoli con tutti i paesi", ha dichiarato Voicu, esprimendo la propria gratitudine e apprezzamento per la leadership della Federazione Russa "per l'assistenza nello sblocco della crisi politica che si è verificata in Moldova all'inizio di giugno". La Russia è il primo paese ad aver riconosciuto l'attuale leadership del governo moldavo. (Rum)