Lago Bracciano: Zotta, torna attivo servizio di navigazione. Città metropolitana impegnata nel rilancio del turismo sostenibile

- "Oggi siamo soddisfatti per aver realizzato un'opera che migliora le condizioni di operatività del molo e restituisce maggiore decoro urbano. Il lago di Bracciano e l'intera zona dei comuni limitrofi è un sistema turistico essenziale che va tutelato e promosso. In questo modo abbiamo consentito di riattivare il servizio di navigazione fermo da oltre due anni". Così in una nota il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta. "L'opera - aggiunge - finanziata completamente da città metropolitana di Roma, faciliterà la Motonave 'Sabazia' a riprendere il servizio turistico tra i bellissimi paesaggi che insistono intorno al lago. Il nostro Ente pur nelle ormai note difficoltà finanziarie, si impegna, nella propria funzione, a sostenere e promuovere lo sviluppo economico, la crescita e la promozione culturale dei nostri territori. Lavoriamo per un turismo sostenibile, per il rilancio di un'area ricchissima di bellezze naturali e storiche, in rete e in uno spirito di grande collaborazione con le amministrazioni locali".(Com)