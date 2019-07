Malawi: Banca centrale, economia crescerà del 5 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Malawi crescerà quest'anno del 5 per cento, in aumento rispetto al 4 per cento registrato l'anno scorso. Lo ha annunciato la Banca centrale, aggiungendo che le stime sono in linea con quelle del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il presidente del Malawi, Peter Mutharika, aveva promesso di far crescere l'economia di almeno il 7 per cento all'anno tra qil 2019 e il 2024. Il presidente è stato rieletto il 21 maggio con il 38,6 per cento delle preferenze contro il 35,4 per cento del suo sfidante Lazarus Chakwera (che non ha riconosciuto i risultati) e il 20,2 per cento dell'attuale vicepresidente Saulos Klaus Chilima.(Res)