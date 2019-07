Roma: Figliomeni (Fd'I), Farmacap allo sbando, giunta Raggi naviga a vista

- "Sono già trascorsi sei mesi dalle dimissioni del commissario straordinario di Farmacap Stefanori senza che l'amministrazione capitolina abbia adottato alcun provvedimento a salvaguardia dell'azienda che, senza alcuna guida, è sempre più allo sbando ed in queste condizioni è normale che possa produrre perdite. Rammentiamo che alcuni anni fa, quando è stato allontanato il precedente direttore generale Simona Laing, la giunta Raggi presentava in pompa magna il nuovo commissario straordinario come la panacea di tutti i mali salvo poi entrare in conflitto e scaricarlo, come peraltro accaduto con quasi tutti i manager nominati dal sindaco, e tutto ciò ha causato disservizi con gravi danni sia nel settore del sociale che in quello farmaceutico". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Adesso - aggiunge - gli esponenti del Campidoglio grillino, invece di rilanciare l'azienda con la nomina del cda e manager esperti, pensano tardivamente di ricercare un nuovo commissario ma la situazione odierna ci dice che non c'è un piano industriale approvato da Roma Capitale, da sei anni perdura il commissariamento dell'azienda che da statuto doveva durare 60 giorni, nonostante l'impegno dei dipendenti i servizi specie per i cittadini più disagiati sono quasi inesistenti ed i lavoratori rischiano il licenziamento. La giunta Raggi prenda atto del fallimento e tragga le conseguenze rassegnando le dimissioni".(Com)