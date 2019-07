Milano: esplosi nella notte 7 colpi ad aria compressa contro bus Atm, nessun ferito

- Sette colpi di pistola ad aria compressa sono stati sparati nella notte contro un filobus della linea 90-91 mentre era in sosta al capolinea in piazzale Lotto. Intorno alle 2.50 l’autista del mezzo, ritornando alla fermata dopo essersi allontanato brevemente, ha sentito i colpi e ha visto alcuni finestrini della vettura infranti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che si trovava in zona. È in corso l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza dell’area. Al momento non risultano esserci testimoni oculari dell’episodio. Non ci sono feriti perché al momento dell’esplosione dei colpi sul filobus non era presente alcun passeggero. (Com)