Argentina: paese in testa a ranking vulnerabilità mercati emergenti

- L'Argentina è il più vulnerabile tra i paesi emergenti. E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento del ranking elaborato da Bloomberg sulla base di dati forniti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dalla Banca Mondiale (Bm). Cinque i fattori che hanno determinato l'ascesa di Buenos Aires in cima alla classifica dei paesi più esposti alla volatilità dei mercati: un elevato livello del debito estero con scadenza a breve termine, che ha raggiunto il 40 per cento in rapporto al Prodotto interno lordo (Pil); un livello di inflazione di 35,8 punti superiore all'obiettivo prefissato dal governo; un basso livello delle "riserve internazionali di copertura", pari all'85,9 per cento; un deficit di conto corrente pari al 2 per cento del Pil, al scarsa efficacia delle politiche adottate. Il paese sudamericano scalza in questo modo la Turchia, fino ad oggi in testa al ranking dei paesi più vulnerabili. (segue) (Abu)