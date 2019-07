Argentina: paese in testa a ranking vulnerabilità mercati emergenti (3)

- Il principale rischio insito nel livello del debito contratto dall'Argentina, sostengono i principali organismi, risiede nella elevata percentuale dello stesso contratto in moneta straniera, ciò che rende estremamente sensibile la relazione debito/Pil alla variazioni del tipo di cambio. Solo la svalutazione dell'ultimo anno è stata infatti responsabile dell'incremento della ratio di quasi il 30 per cento. Lo stesso Fondo monetario internazionale nel suo ultimo outlook sull'economia argentina ha messo in guardia dai rischi di insolvenza del debito legati ad una possibile svalutazione. "La relazione debito/Pil all'87 per cento, la grande percentuale del debito in dollari e lo scarso livello delle esportazioni rendono la situazione del debito vulnerabile", recita il documento dell'organismo multilaterale con sede a Washington. (segue) (Abu)