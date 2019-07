Autonomia: Fontana, tour di Salvini in regioni del Sud? Ottima idea contro disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al tour nelle regioni del Sud per spiegare la riforma del regionalismo differenziato, lanciato ieri da Golasecca dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, il presidente della regione Attilio Fontana ha dichiarato, a margine del Consiglio regionale: “È un’ottima idea purtroppo la disinformazione che continua ad essere fatta al sud confonde le idee e non rappresenta la verità”. A chi gli chiede un commento alle ultime dichiarazioni del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, che ha detto che sull’autonomia la Lega sembra aprire al fondo di perequazione, il governatore lombardo ha risposto: “La Lezzi credo che vada per la sua strada, non abbiamo mai chiuso al fondo di perequazione”.(Rem)