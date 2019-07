Roma: Fd'I Municipio I, vicini a dolore famiglia carabiniere ucciso

- "Ci stringiamo, commossi, al dolore della famiglia del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, che si è unito, nella notte, alla lunga schiera delle vittime dell'arma cadute nell'adempimento del proprio dovere. La triste vicenda ci vede ancora di più emotivamente coinvolti poiché il luogo del vile assassinio ricade nel territorio del Municipio I di Roma. In rispettoso silenzio ma con rinnovata indelebile determinazione, confermiamo il nostro impegno per una giustizia vera, senza tolleranza alcuna, in ossequio ai cittadini onesti ed a tutti i fedeli e leali servitori dello Stato". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I nel I Municipio, Stefano Tozzi, capogruppo, e i consiglieri municipali Gianluca Caramanna e Lorenzo Santonocito, Stefano Rampini coordinatore nel I Municipio.(Com)