Siria: Damasco pronto a rifiutare qualsiasi accordo tra Turchia e Usa su zona cuscinetto

- Il governo di Damasco “rifiuterà” qualsiasi accordo tra la Turchia e gli Stati Uniti per stabilire una "zona di sicurezza" nel nord della Siria, considerandola una violazione della sovranità del paese. Secondo una fonte citata dall’agenzia di stampa governativa “Sana”, un simile accordo "costituirebbe un palese attacco alla sovranità e all'unità del paese". La Turchia e gli Stati Uniti hanno avviato lo scorso 23 luglio ad Ankara i negoziati per stabilire una "zona di sicurezza" nel nord della Siria con l’obiettivo di creare un’area cuscinetto tra i combattenti curdi e il confine turco. L'idea della zona di sicurezza è stata formulata per la prima volta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a gennaio, durante una conversazione con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, in un momento in cui la Turchia stava minacciando di lanciare un'offensiva contro le forze curdo-arabe in Siria che combattono al fianco della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Tuttavia, i negoziati in corso sarebbero attualmente in una fase di stallo. Lo scorso 24 luglio, la Turchia ha fatto sapere di non essere soddisfatta dalle proposte espresse dagli Stati Uniti per creare la zona cuscinetto. "Le ultime proposte statunitensi non sono soddisfacenti", ha dichiarato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. "Dovremmo esprimere le questioni in modo chiaro: abbiamo l'impressione che (gli Stati Uniti) stiano cercando di guadagnare tempo", ha aggiunto.(Res)