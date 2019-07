Enti locali: Corte conti, approvate linee guida per revisori su bilancio consolidato

- Fornire indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilievo per la redazione del bilancio consolidato: è la finalità delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 22 luglio, a integrazione di quelle già emanate, a norma dell'art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per le relazioni degli organi di revisione sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti territoriali. Nell'imminente scadenza del termine - 30 settembre 2019 - per l'adozione del bilancio consolidato, la Sezione delle Autonomie, in continuità con l'attività di orientamento svolta in occasione dell'avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata, focalizza l'attenzione sul documento contabile in questione, di assoluta centralità nell'ambito del disegno tratteggiato dal d.lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, in quanto preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative. (segue) (Com)