Archeologia: ritrovati piroga e giogo preistorici da scavi Università Bicocca in sito Unesco di Lavagnone/BS

- Un giogo e una piroga scavata nel tronco di una grande quercia, risalenti a circa 4.000 anni fa: sono questi gli ultimi reperti in legno rinvenuti nella campagna di scavo dell'Università degli Studi di Milano presso la palafitta preistorica di Lavagnone, a Desenzano del Garda-Lonato (BS). Il sito palafitticolo dell'età del Bronzo (2200-1200 a.C.), che dal 2011 è incluso nel patrimonio UNESCO non è nuovo alle grandi scoperte: famoso il ritrovamento degli anni '70 di uno degli aratri più antichi al mondo, esposto presso il Museo Civico Archeologico "G. Rambotti" di Desenzano del Garda. I reperti dei recenti scavi dell'Università degli Studi di Milano sono, tuttavia, davvero eccezionali, come sottolinea Marta Rapi, docente di Preistoria e Protostoria presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali che dirige il progetto di ricerca con la partecipazione degli studenti del corso di laurea in Archeologia e della scuola di specializzazione in Beni archeologici: "Per quanto riguarda la piroga, sono stati trovati due segmenti di monossile; forse formavano lo stesso natante che è stato intenzionalmente tagliato a metà e deposto in verticale tra i pali di fondazione delle abitazioni palafitticole. All'interno di uno scafo abbiamo trovato un'altra sorpresa: un lungo bastone, l'ipotesi è che possa essere un remo. Il giogo invece era a poca distanza, deposto sul fondo dell'antico lago intero e mai utilizzato, forse un'offerta alle acque". (Com)