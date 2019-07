Torino: Mao, si rinnova l'esposizione dei paraventi giapponesi a sei ante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei momenti decisivi nello scontro tra i due clan furono le battaglie di Ichinotani (1184) e di Yashima (1185), descritte minuziosamente nella coppia di grandi paraventi della prima metà del XVII secolo, che occuperà la parete di fondo della sala. Entrambi gli scontri ebbero come protagonista Minamoto no Yoshitsune, celeberrimo eroe della storia giapponese, che si batteva per il fratello Yoritomo, comandante supremo delle truppe dei Minamoto. Quest’ultimo risultò vincitore nel 1185, diventando, così, il primo shogun del Giappone. Questa coppia di byobu è arricchita dal finissimo utilizzo della foglia d’oro, che mette in risalto gli episodi salienti e i loro gloriosi protagonisti. Al tempo della realizzazione di questi paraventi, l’evocazione delle scene di battaglia godeva di grande popolarità e dipinti di questo tipo venivano generalmente commissionati da famiglie di samurai, a testimonianza del proprio attaccamento agli ideali marziali. (Rpi)