India: Bihar, numero morti per alluvioni sale a 123 (2)

- Durante le ultime 24 ore, solo il Muzaffarpur ha ricevuto 51,6 millimetri di pioggia. "A causa di previsioni di piogge forti e molto forti oggi, evitate di uscire se non è strettamente necessario. State in casa e state al sicuro. Per coloro che si trovano nei bacini idrografici dei fiumi Burhi Gandak, Lakhandei Gandak e Bagmati, state in allerta. I livelli dell'acqua si alzeranno a causa di acquazzoni nelle regioni settentrionali del Nepal", riporta l'allerta dell'amministrazione. L'Imd ha affermato che il monsone sudoccidentale è stato attivo in Bihar nelle ultime 24 ore, e che questo è il motivo degli acquazzoni in diverse parti nordoccidentali e nordcentrali dello stato. L'amministrazione del distretto del Muzaffarpur ha fornito imbarcazioni per aiutare le vittime delle inondazioni e mobilitato il personale di polizia distrettuale dopo che lo straripamento del fiume Burhi Gandak ha causato inondazioni nelle aree urbane. (segue) (Inn)