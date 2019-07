I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Emirati offrono 124 tonnellate di aiuti alimentari al Governatorato di Dhala - Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato ieri una campagna di un mese condotta in quattro fasi, per sostenere l'ospedale Al Nasr di Dhala con medicinali e distribuendo 124 tonnellate di materiale alimentare. La campagna offrirà anche strutture sanitarie, serbatoi d'acqua e tende per rifugi. Il primo lotto di aiuti è arrivato mercoledì scorso, tra cui 31,2 tonnellate di materiale alimentare insieme a serbatoi d'acqua e tende per rifugi. È una prosecuzione delle precedenti campagne di soccorso attuate dall'Emirates Red Crescent, (Erc), nel governatorato di Dhala. (segue) (Res)