I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Medio Oriente: Anp sospende accordi con Israele - L'Autorità nazionale palestinese (Anp) sospende tutti gli accordi sottoscritti con Israele. Lo ha annunciato il presidente dell'Anp Mahmoud Abbas durante una riunione straordinaria convocata dopo la demolizione da parte di Israele di edifici situati a sud di Gerusalemme, in aeree sotto la giurisdizione dell'Anp. Un apposito comitato dovrà ora indicare come procedere, in primo luogo per quanto riguarda i rapporti economici con Israele. "Non ci piegheremo di fronte alle imposizioni israeliane e alla politica del fatto compiuto - ha sottolinea Mahmoud Abbas. - Non ci piegheremo alla forza bruta, in modo particolare a Gerusalemme". "Le nostre mani - ha assicurato - restano tese come in passato, al fine di conseguire una pace giusta e durevole". "Ma ciò non significa - ha aggiunto - che accettiamo lo status quo, che ci arrendiamo alle decisioni dell'occupazione. Non siamo disposti a convivere con la occupazione né accetteremo l'Accordo del secolo (elaborato dall'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump). La Palestina e Gerusalemme non sono in vendita". (Res)