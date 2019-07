Tav: Renzi (Pd), mai contrario a opera, dopo via libera Di Maio con che faccia resta a governo?

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, polemizza su Facebook con il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. "Il noto statista Luigi Di Maio mi attacca anche stamattina. È davvero strano che i grillini si affannino a dire 'Renzi è finito' e poi però tutti i giorni si (pre)occupino di me. Stavolta l’argomento è la Tav - informa l'ex premier -. Di Maio dice: Renzi era un NoTav. Io dico: sarà il caldo, poverino. Però proviamo a spiegare le cose per benino, con ordine, al buon Di Maio: magari stavolta capisce, chissà". Renzi quindi ricostruisce: "Ho sempre sostenuto la Tav, da Torino a Palermo, passando persino per il ponte sullo Stretto. Ho sempre difeso le Forze dell’ordine dai violenti del NoTav, a cominciare da chi veniva condannato per aver invaso il cantiere o preso a sassate i poliziotti. Ho criticato, in alcuni casi, i percorsi. Questo è accaduto - puntualizza - per il sotto attraversamento fiorentino (2009) e per il primo percorso della Torino Lione che a mio giudizio era talmente dispendioso da risultare più inutile che dannoso (2013). Basta leggere i documenti di allora per capire di cosa stiamo parlando". (segue) (Rin)