Tav: Renzi (Pd), mai contrario a opera, dopo via libera Di Maio con che faccia resta a governo? (2)

- L'ex segretario del Partito democratico poi prosegue: "Quando sono diventato premier, ho lavorato con i tecnici del Mit e con i francesi e abbiamo cambiato il progetto, risparmiando circa tre miliardi di euro e con un minore impatto. E abbiamo dato il via libera all’opera. Altro che No Tav, dunque. Adesso lo spiegone è chiaro, Gigino, o ti serve un disegnino? - ironizza -. La differenza tra chi fa politica e chi starnazza è che noi abbiamo cambiato il progetto, rendendolo migliore. Di Maio ha cambiato posizione, rendendosi ridicolo. Non è la prima volta - sottolinea ancora Renzi - Tav, Tap, Ilva, Olimpiadi, euro, deficit, vaccini, Benetton, Mattarella. Quante volte Di Maio ha smentito le idee della campagna elettorale? Ormai non si contano più". Per Renzi infine "quando uno viene smentito dal proprio premier dovrebbe dimettersi. Ma per Gigino le poltrone valgono più delle idee. E la parola dimissioni lui la usa per gli altri, mai per sè. Io sono felice che la Tav, ripensata dal nostro lavoro, si faccia. Di Maio che dice? Con che faccia resta al governo mentre danno il via libera all’opera?". (Rin)