Pakistan-India: Islamabad importa vaccini e antidoti indiani per 35 milioni di dollari

- Il Pakistan ha importato dall'India vaccini antirabbici e antidoti contro i veleni per un valore di 35 milioni di dollari negli ultimi 16 mesi per compensare la carenza di produzione del paese. Il ministero dei Servizi sanitari nazionali (Nhs) pakistano ha inviato le statistiche alla Commissione permanente del Senato in seguito a un'interrogazione parlamentare del senatore Rehman Malik sulle importazioni di medicinali indiani. Malik ha anche chiesto una risposta riguardo alla capacità produttiva dei dipartimenti governativi. Nella sua risposta l'Nhs ha dichiarato che sia i vaccini anti rabbia che gli antidoti ai veleni sono stati prodotti in Pakistan dall'Istituto nazionale per la salute, e che anche un'industria privata ha prodotto il siero anti veleno a livello locale. Tuttavia la capacità di entrambe le manifatture non è stata sufficiente a soddisfare la domanda nazionale, motivo per cui i vaccini sono stati importati dall'India. Il Pakistan ha acquistato i vaccini nonostante il congelamento dei rapporti bilaterali, specialmente in seguito all'attacco terroristico a Pulwama rivendicato dal gruppo Jaish-e-Mohammed (Jem). La relazione presentata dall'Nhs ha anche rivelato un grande divario in domanda e fornitura nelle diverse regioni del Pakistan. Il senatore Malik ha suggerito che la produzione di questi vaccini dovrebbe essere obbligatoria in quanto il Pakistan è autosufficiente per quanto riguarda la materia prima medica e che i vaccini prodotti localmente dovrebbero essere molto più economici. (Inn)