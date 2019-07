Difesa: Azerbaigian, video su incidente MiG-29 sono "fasulli"

- Il ministero della Difesa azerbaigiano ha definito come “fasulle” le riprese video apparse su alcuni media che mostrerebbero l’incidente del MiG-29 dell’aeronautica avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi. Nella nota del ministero si specifica che il velivolo militare stava effettuando un volo di addestramento notturno, mentre il video mostra un incidente di un aereo avvenuto in pieno giorno. L’aeronautica azerbaigiana ha sospeso i voli di addestramento dopo l'incidente avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì a un MiG-29. L’aereo è scomparso dai radar mercoledì sera e si ritiene che sia caduto nelle acque del Mar Caspio. Le operazioni per rintracciare e salvare il pilota sono ancora in corso e, nel mentre, la Procura militare azerbaigiana ha già avviato un'indagine sulla vicenda. (Res)