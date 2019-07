Diplomazia italiana: Moavero, attività domestiche non possono prescindere da politica estera

- La politica estera non può più essere monopolio di un unico dicastero, dal momento che ogni attività domestica o interna ha inevitabilmente un’interfaccia e conseguenze esterne. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia, organizzata alla Farnesina sotto il tema “La politica estera italiana verso l’orizzonte 2030 tra continuità e cambiamento”. “Avere una sintesi elaborata da persone in possesso delle giuste competenze è fondamentale, ed è l’essenza della carriera diplomatica di oggi: non solo individui in grado di parlare lingue straniere, ma preparati a comprendere al meglio i fenomeni globali assistendo la decisione politica”, ha detto il capo della diplomazia, definendo l’edizione di quest’anno della Conferenza “una riflessione interna tra esponenti della diplomazia italiana, con l’obiettivo di analizzarne il lavoro al giorno d’oggi”. (Ems)