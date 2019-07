Aerospazio: modulo per le telecomunicazioni pronto per l'integrazione sul satellite Euclid

- Thales Alenia Space in Spagna ha consegnato il modulo per le telecomunicazioni della missione Euclid per la sua integrazione sul Modulo di Servizio nella sede di Thales Alenia Space a Torino. Euclid, riferisce un comunicato, è una missione di astronomia e astrofisica di classe media dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che ha per scopo la comprensione della natura dell'energia oscura e della materia oscura. Thales Alenia Space in Spagna è responsabile del sistema di telecomunicazioni mentre Thales Alenia Space in Italia è il primo contraente per la costruzione del satellite e del suo Modulo di Servizio. Euclid mapperà la struttura dell'Universo su larga scala lungo 10 miliardi di anni luce, rivelando la storia della sua espansione e della crescita di struttura nel corso degli ultimi tre quarti della sua storia. La missione è ottimizzata per rispondere a alcune delle domande più importanti della cosmologia moderna: "Com'è nato l'Universo e perché si sta espandendo a un tasso di accelerazione, piuttosto che decelerare a causa dell'attrazione gravitazionale di tutta la materia in esso contenuta?" (segue) (Com)