Aerospazio: modulo per le telecomunicazioni pronto per l'integrazione sul satellite Euclid (2)

- Euclid mapperà la distribuzione a 3D di fino a due miliardi di galassie e la materia oscura ad essa associata, distribuita lungo la gran parte del cielo al di fuori della Via Lattea. La mappa completa rappresenterà centinaia di migliaia di immagini e diverse decine di Petabyte di dati per una missione della durata di 6 anni. Questa grande quantità di dati verrà trasmessa dal satellite dalla sua orbita punto di Lagrange L2 Sole-Terra per mezzo del suo sistema di trasmissioni dati in radiofrequenza a banda K. Il sistema di telecomunicazioni Euclid è completato da una sezione a banda X dedicata al controllo del veicolo spaziale, per monitorare il suo stato e la misura della sua distanza dalla Terra. Eduardo Bellido, amministratore delegato di Thales Alenia Space in Spagna, ha dichiarato "questo programma consolida Thales Alenia Space in Spagna come riferimento europeo per i sottosistemi per le telecomunicazioni. La consegna del modulo per le telecomunicazioni per la sua integrazione sul satellite Euclid è una milestone importante del progetto. Siamo molto orgogliosi di contribuire a uno dei programmi di punta dell'Agenzia Spaziale Europea per comprendere l'Universo". (segue) (Com)