Aerospazio: modulo per le telecomunicazioni pronto per l'integrazione sul satellite Euclid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space in Spagna è un fornitore specializzato di sistemi di telecomunicazioni satellitari con un solido patrimonio nelle TT&C e nei sistemi di trasmissione dati per tutti i tipi di missioni spaziali e orbite, che spaziano da missioni a orbita terrestre bassa (Leo), orbita geostazionaria (Geo), orbita lunare e missioni scientifiche che orbitano intorno al punto di Lagrange L2 (Herschel, Planck, Euclid, Wfirst, Plato). Negli ultimi 15 mesi, la società ha fornito sistemi di telecomunicazioni per 12 satelliti diversi, inclusi Sentinel 1, 2 e 3 (famiglie 'C' e 'D'), Meteosat di terza generazione (Mtg), Euclid e un programma di esportazione che include 3 satelliti per l'Osservazione della Terra. Paolo Musi, Direttore dei Programmi Scienza a Thales Alenia Space in Italia ha aggiunto "lo sviluppo del satellite Euclid segue la tabella di marcia con l'integrazione in corso e i test del Modulo di Servizio di volo a Torino e l'intero satellite Stm pronto per la campagna di qualificazione termica a Cannes. Il programma è anche un buon esempio della solida impronta ecologica di Thales Alenia Space in Europa, con la partecipazione straordinaria dei nostri team in Italia, Spagna, Belgio e Francia". L'integrazione e il test del Modulo di Servizio Euclid ha già avuto inizio a Torino per essere pronti al lancio previsto per il 2022, a bordo di un veicolo Soyuz dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guiana francese. (Com)