Sicurezza: Salvini su Daspo a Milano, bene, ma servono pistole elettriche

- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apprezza il provvedimento del Daspo proposto dalla giunta comunale di Milano e in discussione oggi in Consiglio. “Tutto quello che aumenta le garanzie di sicurezza va in una direzione buona, poi ci sono Comuni e Comuni. Non mi è piaciuto il fatto che alcuni Comuni hanno annunciato che non vorranno la pistola elettrica in dotazione alla polizia locale”, ha detto Salvini, assicurando “piena fiducia nei sindaci di qualunque politico. Ognuno adotta provvedimenti per difendere la sua gente, va bene". (Rem)